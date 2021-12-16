ليبيا- نقل تقرير إخباري نشرته صحيفة “مالطا توداي” الناطقة بالإنجليزية طلبًا تقدمت به شرطة البلاد بشأن المساعدة في العثور على ليبي هارب مطلوب للعدالة.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد أن هذا الليبي يدعى كرم بن عروس وهو مطلوب للمثول أمام المحكمة لتطالب الشرطة المالطية الجمهور بالاتصال بقيادتها العامة بشكل مجهول أو المراسلة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” للإدلاء بأية معلومات عنه.

وأشار التقرير إلى أن بن عروس خاض مواجهات سابقة مع النظام القانوني في مالطا، بعد أن تم اتهامه في العام 2018 بتهديد رجل باستخدام سكين، وحكم عليه بالسجن لمدة شهر مع وقف التنفيذ، فيما تم في العام 2020 توجيه تهمة إليه تتعلق بطعن مزعوم وتم الإفراج عنه بكفالة لاحقًا.

ترجمة المرصد – خاص