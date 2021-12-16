ليبيا – علق عضو المؤتمر العام السابق منذ عام 2012 وعضو جماعة الإخوان المسلمين محمد مرغم على القانون الصادر عن مجلس النواب الأخير، بشأن إعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاء، وأن يكون برئاسة رئيس هيئة التفتيش عوضًا عن رئيس المحكمة العليا.

مرغم قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد: “واضح أن القانون تحوم حوله ليس شبهات بل بطلانه، لأن رئيس المجلس المكلف أنكر علمه به. من أصدر القانون ومن سيوقع عليه؟ كيف يصدر قانون دون علم رئيس المجلس؟ هذا تجاوز ويدل على ان مجلس النواب شلة أو عصابة واتبعت سنة سبق من سبقها كعقيلة صالح، كيف أصدر قانون انتخابات رئاسية وأصدر قانون في مربوعته يفترض أن مجلس لنواب انعقد ووافق وناقش ووضع القوانين؟”.

وتابع: “الغريب أن جميع السلطات في الدولة يجب أن تتوقف عن القبول بهذا العبث بما فيها المفوضية، عندما نوقشت من قبل مجلس الدولة وقال أنا أعتبر مجلس النواب سلطة تشريعية ولا أستطيع أن أرد، بل أنت لست مواطنًا عاديًا يأتيك قانون وتريد أن تنفذه ولا يوجد عندك خيار، بل أنت سلطة موازية ومستقلة والمفوضية العليا للانتخابات فيما يخص الانتخابات سلطة مستقلة لا سلطان عليها عندما تشك وترى أن القانون باطل ويعترض عليه أعضاء مجلس الدولة، باعتبارهم شركاء لهم وفق الاتفاق السياسي يجب أن تقف وتقول يجب حل الأمر فيما بينكم وتكون حياديًا، ولا تنحاز خاصة أن القانون جاء معيب ومنها السماح للعسكرين بالترشح وتجاوز كثير من القواعد”.

وأضاف: “العبث الآن وصل للحافي مجلس النواب أصدر قرار سلطة الطعون دون أن يعتبر السلطة القضائية المستقلة عن مجلس النواب، الحافي عندما أصدر قرار تنظيم الطعون بناء على قانون عقيلة يعرف أنه معيب وباطل وأنه مزور. لغاية اللحظة لم تصدر القوائم بالمرشحين للانتخابات الرئاسية كأن الخطة تغيرت بسبب من الأسباب والبيان الذي أصدرته المفوضية بأنها تراجع الأحكام والطعون وتنظر مع المجلس الأعلى للقضاء في الطعون، تدل على أنها خطط اللعب التي كانت موضوعه لإيصال أشخاص معينين لم يحدث ولم تعد النتائج مضمونة عند هؤلاء اللاعبين، بالتالي صدر القانون وربما يصدر قانون آخر في مسألة تنظيم الطعون من جديد فتح الباب”.

واعتبر أن هذه القوانين مفصلة على أشخاص معينين منذ صدور قانون من قبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، يسمح للعسكرين بالترشح ويعطيهم إجازة لمدة 3 شهور مع الاحتفاظ بمنصبه ومرتباته في حال عدم النجاح بالانتخابات، معتبرًا أن ذلك يبين أن المسألة تسير في اتجاه ومسار معين لتنتهي لنتيجة محددة، وليس هناك لعبة يحتكم فيها لصوت الناخب والمواطن، بل هناك هدف يراد تحقيقه بالقانون ونصوص قانونية.

كما أردف: “على الشعب الليبي أن يعرف حجم هذا العبث، كما أفشل الانتخابات هذا المشروع بالاعتصامات والاحتجاجات على باب المفوضية وبيانات مجالس الحكماء والثوار عليهم أن يواصلوا جهدهم لإيقاف العبث في مصير الليبيين والعمل على عقد حوار. لم يعد هناك مجالس رسمية يمكن الاعتماد عليها، مجلس الدولة متخلي عن مهامه التشريعية والنواب لم ينعقد حتى جلسة منح الثقة للدبيبة، لا أعتقد أنها وصلت للنصاب ومسألة تعليق الجلسة هذه لها قواعد”.

واعتقد أن أمام النخبة المستسلمة لستيفاني وليامز هي الوحيدة التي لا يقيدها شيء، سواء الاتفاق السياسي أو الدستور الليبي وقواعد القانون الدولي، فهي تنادي وتجتمع بمن تريد وتضع القواعد التي تريدها والجميع يستجيب لها، متوقعًا أنها تحت عنوان المفوضية ستصوغ حلًا ما، بحسب قوله.

واختتم قائلًا: “الآن تجاوزنا موضوع الـ 24 من ديسمبر لا القوائم نشرت ولا الدعاية والمرشحين لا يدركون مسألة الدعاية وطبعها”.