ليبيا – عقد السفير الليبي لدى الأردن عبد الباسط البدري اجتماعًا موسعًا بمقر السفارة الليبية بالعاصمة الأردنية عمان، مع الرئيس التنفيذي والمدير العام لمركز الحسين للسرطان عاصم منصور، ويرافقه مساعد المدير العام لشؤون المرضى ومدير قسم الطوارئ منذر الحوارات، و المسؤول المالي بمركز الحسين للسرطان إياد عميرة.

الاجتماع تناول بحسب المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات دولة ليبيا آلية حل المشاكل المتراكمة والمديونية العالقة بشكل عاجل، إضافة الى مناقشة استقبال الحالات المستعصية من المرضى الليبيين المتواجدين في الأردن، والموافقة على استقبالهم من قبل مركز الحسين للسرطان.

من جهته، تعهد مركز الحسين للسرطان بالنظر بشكل جدي في قبول الحالات المستعصية من المرضى الليبيين داخل المملكة الأردنية الهاشمية، ممن لم يتم قبولهم منذ فترة.

من جانبه، أكد السفير البدري للجانب الأردني بأن التنسيق بين الجانبين سيكون من خلال السفارة الليبية بشكل مباشر، مشددًا على عدم التعامل مع الأطراف واللجان التي تم حلها وأربكت المشهد الصحي لليبيين داخل الأردن خلال السنوات الماضية، متعهدًا بحل كافة المشاكل والعوائق بشكل عاجل بين الجانبين.

وأعرب البدري عن شكره وامتنانه وتقديره لإدارة مركز الحسين للسرطان لحسن تجاوبهم السريع وتعاونهم مع الجانب الليبي.

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