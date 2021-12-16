ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الخميس حصيلة يوم أمس الأربعاء، بتسجيل 648 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 7حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 121 حالة.

المركز وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه بيّن أن نسبة الإصابات بلغت 14 بالمائة، من أصل 4575 عينة تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء 853 حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 367936 حالة، فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى 6945 حالة، إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 5583 حالة.

وأشار المركز إلى إجمالي عدد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى بلغ 1808048 والمطعمين بالجرعة الثانية 771327.