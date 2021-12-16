مصر – شهد النائب العام المصري حمادة الصاوي عرضا وافيا لأهم وأبرز القطع الأثرية وذات القيمة التاريخية الموصى بتسجيلها كآثار، من بين المضبوطات التي عثر عليها في شقة الزمالك.

وجاء العرض بعدما انتهت النيابة العامة في غضون خمسة أشهر مضت من “فحص ما يربو على 5 آلاف قطعة في التحقيقات المشار إليها، وسلمت منها للجنة مشكلة من المجلس الأعلى للآثار عدد ألف وثلاثمئة وأربع وثمانين قطعة ثَبتتْ أثريتها، وكذا عدد ألف ومئتين وثمانٍ وثمانين قطعة ذات قيمة فنية وتاريخية مُوصى بتسجيلها كآثار، وفقًا لأحكام قانون حماية الآثار، وجارٍ استكمال الإجراءات بشأن باقي القطع المضبوطة”.

وكانت الأجهزة الأمنية والقضائية تحفظت على محتويات شقة الزمالك أو “مغارة علي بابا” كما عرفت إعلاميا، نهاية شهر مايو الماضي، حيث وجد بها حلي ذهبية ومقتنيات وأوسمة ونياشين وصناديق مرصعة بالمجوهرات.

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقتها الشكر للقضاة وموظفي إدارة تنفيذ الأحكام في محكمة جنوب القاهرة، وذلك لجهودهم في ضبط “إحدى القضايا المهمة”.

المصدر: RT