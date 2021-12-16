ليبيا – أحالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات التقرير النهائي الخاص بمرحلة الطعون الانتخابية لانتخاب رئيس الدولة إلى اللجنة المشكلة من أعضاء مجلس النواب المعنية بمتابعة العملية الانتخابي.

وجاء ذلك خلال اللقاء الذي انعقد أمس الأربعاء بين رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، ورئيس لجنة مجلس النواب الهادي الصغير، وذلك بديوان مجلس المفوضية، حيث سلم السايح إلى رئيس اللجنة التقرير الذي كان قد طلبه مجلس النواب من المفوضية، متضمنًا بيانات وتفاصيل ملف الطعون الانتخابية الخاصة بالمترشحين لمنصب رئيس الدولة، وفقًا لمواد القانون رقم (1) لسنة 2021م، واللوائح التنفيذية المنبثقة عنه.

يُشار إلى أن هذه اللجنة قد تم تشكيلها من أعضاء مجلس النواب بنص القرار رقم (11) لسنة 2021، كلجنة مؤقتة تتولى مهام متابعة العملية الانتخابية مع المفوضية والمجلس الأعلى للقضاء ،ورصد الصعوبات والعراقيل التي تصادف هذه العملية.