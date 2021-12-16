بروكسل – أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ “موقفا شديدا” بشأن أوكرانيا خلال قمة الاتحاد الأوروبي يوم 16 ديسمبر.

وقال شارل ميشيل في ختام قمة “الشراكة الشرقية” للاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء: “هناك عقوبات قائمة (ضد روسيا) ونحن مستعدون لاتخاذ إجراءات إضافية في حال تدهور الوضع” حول أوكرانيا.

وأضاف أن “الاتحاد الأوروبي أعد موقفا واضحا وشديدا بشأن الوضع حول أوكرانيا ونحن سنبحثه خلال القمة يوم الخميس”.

من جهتها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، استعداد الاتحاد الأوروبي لتوسيع العقوبات ضد روسيا، لكنها أعربت عن أملها بألا يحدث هناك أي تصعيد.

المصدر: نوفوستي