هل نجح العلم في القضاء على السكري من النوع الأول؟

هل نجح العلم في القضاء على السكري من النوع الأول؟

الولايات المتحدة – قد تكون الحالة الأولى في العالم.. علاج ثوري لمريض بالسكري من النوع الأول يتسبب في اختفاء المرض من جسمه بطريقة مفاجئة للخبراء

في حالة قد تكون الأولى من نوعها!

مريض أمريكي ربما يكون قد شفي تماما من مرض السكري من النوع الأول، باستخدام علاج جديد يعتمد على الخلايا الجذعية، التي تنتج الأنسولين.

حالة المريض بعد الشفاء فاجأت الخبراء، ويبدو أن هذا العلاج قد منح الأطباء الأمل في شفاء الملايين ممن يعيشون مع مرض السكري النوع الأول.

في وقت مبكر من هذا العام، دُعي عدد من الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول للمشاركة في تجربة إكلينيكية بواسطة شركة “فيرتكس” للأدوية.

وكانت الشركة تختبر علاجًا تم تطويره على مدى عقود من قبل عالم تعهد بإيجاد علاج لهذا المرض المدمر بعد إصابة ابنه الرضيع وابنته المراهقة بهذا المرض.

المريض الأول الذي خضع لاختبارات الشركة كان السيد بريان شيلتون، والذي حصل على حقنة من خلايا، نمت من الخلايا الجذعية، مثل خلايا البنكرياس المنتجة للأنسولين التي يفتقر إليها جسمه.

والآن، يتحكم جسمه تلقائيا في مستويات الأنسولين والسكر في الدم، وفقا لتقرير نشرته “نيويورك تايمز”.

وقد يكون شيلتون، البالغ من العمر الآن 64 عاما، أول شخص يتعافى من المرض بهذا العلاج الجديد.

وكالات