ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المُكلف فوزي النويري والوفد الرسمي المُرافق له، الذي يضم رئيس لجنة الشؤون الخارجية يوسف العقوري ورئيس لجنة الطاقة عيسى العريبي وأعضاء مجلس النواب سالم قنان وبدر النحيب وإدريس المغربي وزياد دغيم، برئيس مجلس الأمة التركي مصطفى شنطوب.

الوفد التقى أيضًا بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة التركي عاكف شاغاتاي كيليج.

وبحث الجانبان خلال اللقائين التعاون البرلماني المُشترك بين مجلس النواب الليبي ومجلس الأمة التركي، والعلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تعزيزها ودعمها على كافة الأصعدة، ودعم التعاون الاقتصادي بين ليبيا وتركيا، وتسهيل إجراءات السفر والتنقل لمواطني البلدين، لا سيما للمواطنين الليبيين القاصدين تركيا لغرض العلاج والدراسة، بالإضافة إلى عودة الشركات التركية العاملة في عدد من المشاريع التنموية في ليبيا.

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