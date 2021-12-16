ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المُكلف فوزي النويري والوفد الرسمي المُرافق له الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بالعاصمة التركية أنقرة.

اللقاء تناول وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للنويري العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسُبل تعزيز التعاون المُشترك على كافة الأصعدة، بما يخدم مصلحة الشعبين الليبي والتركي.

وتناول اللقاء الأزمة الليبية ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، وسُبل تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة، بالإضافة إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المُشترك.

ويضم الوفد رئيس لجنة الشؤون الخارجية يوسف العقوري ورئيس لجنة الطاقة عيسى العريبي أعضاء مجلس النواب سالم قنان وبدر النحيب وإدريس المغربي وزياد دغيم.