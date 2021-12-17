ليبيا – اتهم تقرير تحليلي نشره موقع “ذا أفريكان إكسبونينت” الإخباري حلف شمال الأطلسي “ناتو” باغتيال العقيد الراحل القذافي عبر تدخله العسكري عام 2011.

التقرير الذي نشره الموقع الناطق بالإنجليزية ويتخذ من دولة موريشيوس الإفريقية مقرًا له وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، قال: إن الظروف التي أحاطت بالقتل اللا إنساني للعقيد الراحل القذافي اتخذت طابعًا اغتياليًا بعد عرقلة “ناتو” الدور الكبير الذي حاولت إفريقيا من خلاله حفظ حياته.

وبين التقرير أن “ناتو” حال دون مضي إفريقيا في طريق تقديم حلول قابلة للتنفيذ لمشاكلها، مؤكدًا أن حلف شمال الأطلسي روج لعدد من الروايات لإضفاء صفة الشيطانية على شخص العقيد الراحل القذافي تمهيدًا لاغتياله بطريقة بعيدة عن الإنسانية كل البعد والتغاضي عنها.

وتابع التقرير: إن اغتيال العقيد الراحل القذافي جاء لدوره البارز في إفريقيا وطموحاته التي تصب في إطار النهوض بواقعها في المجالات كافة، من خلال سعيه لتحقيق حلم الولايات المتحدة الإفريقية متهمًا “ناتو” باتخاذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973 عام 2011 كغطاء لقتل هذا الزعيم الإفريقي.

وأضاف التقرير: إن هذا تم من خلال الخروج عن مهمة فرض حظر للطيران فوق ليبيا بحجة حماية المدنيين والمضي باستهداف قوات الجيش الليبي وقافلة العقيد الراحل القذافي. ناقلًا عن المحلل السياسي الكاميروني البارز “جان إيمانويل بوندي” وجهة نظره بالخصوص.

وقال “بوندي”: إن من الواضح أن الهدف من تدخل “ناتو” في العام 2011 كان التخلص من العقيد الراحل القذافي وليس حماية المدنيين وتحقيق الرفاهية لهم؛ إذ تم إنهاء هذا التدخل فور تحقيق هدفه لتتحول ليبيا إلى دولة فوضوية وعنيفة بشكل متزايد مع وجود المئات من الميليشيات المسلحة.

وبحسب التقرير أحبط “ناتو” جهود الاتحاد الإفريقي للوساطة في عام 2011 لإنهاء الأزمة سلميا وحفظ حياة العقيد الراحل القذافي، بعد أن قام حلف شمال الأطلسي بعرقلة تنقل وفود الاتحاد عبر الجو وخلق مزيد من العوائق الفنية في وقت كان يجب فيه على دول الغرب منح الأفارقة لتسوية أزماتهم.

وأضاف التقرير: إن استبعاد الاتحاد الإفريقي من العمل على معالجة الأزمة الليبية عام 2011 جعله يظهر بمظهر الهيئة السياسية الضعيفة فيما يتعلق بحفظ السلام ولتكون سابقة قارية للفشل في التوحد والدفاع عن أحد الدول في قارة إفريقيا التي كانت الأكبر مساهمة في ميزانية الاتحاد.

وأختتم التقرير بالتأكيد على أن العديد من المحللين السياسيين يشعرون أن الاتحاد الإفريقي لم يفعل المزيد لحماية حياة العقيد الراحل القذافي من الاغتيال الغربي.

ترجمة المرصد – خاص