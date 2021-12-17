موسكو – بعث بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل، بالتهنئة إلى البابا فرنسيس بمناسبة عيد ميلاده الخامس والثمانين.

وفي التهنئة، أشار البطريرك كيريل إلى أن مستوى التعاون بين الكنيسة الروسية الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية بات عاليا.

وقال البطريرك: “يسعدني أن أشهد أن الكنيستين، وفاء ومع لتقاليدهما، حققتا في الوقت نفسه مستويات عالية من التعاون، الذي بفضله يمكننا العمل معا لتمجيد اسم الرب في جميع أنحاء الأرض، وترسيخ المثل الأخلاقية الدائمة في المجتمع، وتطوير الحوار بين الأديان، وصياغة ردود جديرة على تحديات عصرنا”.

وأشار البطريرك إلى أن رؤساء أكبر كنيستين مسيحيتين في العالم، يتحملون مسؤولية خاصة عن مصير البشرية.

المصدر: نوفوستي