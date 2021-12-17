الدوري الأمريكي لكرة السلة.. رميتان في آخر ثانيتين إحداهما من منتصف الملعب والثانية من آخره

الدوري الأمريكي لكرة السلة.. رميتان في آخر ثانيتين إحداهما من منتصف الملعب والثانية من آخره

الولايات المتحدة – شهدت مباراة فريق “أوكلاهوما سيتي ثاندر” وضيفه “نيو أورليانز بيليكانز” نهاية دراماتيكية ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكية امس الخميس.

وقبل ثانية واحدة و4 أجزاء من الثانية على نهاية المباراة، عندما كانت النتيجة تشير لتقدم الضيوف بفارق 3 نقاط (110 – 107)، سجل أصحاب الأرض ثلاثية ليفرضوا التعادل (110 – 110) ولتقترب المباراة من التمديد.

ولكن ديفونتي غراهام نجم “نيو أورليانز” كان له رأي آخر، حيث رمى الكرة من نصف ملعبه باتجاه سلة الخصم لينتهي وقت المباراة رسميا والكرة في الهواء، قبل أن ترتطم الكرة في لوح سلة المنافس وتدخل في الحلقة ليسجل ثلاث نقاط عالمية ويقود فريقه للفوز بنتيجة 113 -110.

المصدر: RT