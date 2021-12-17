ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشره المجلس الأطلسي للأبحاث والدراسات الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرًا له الضوء على حالة الجدل بشأن إجراء الانتخابات في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي بات موعدها المقرر في الـ24 من ديسمبر الجاري وشيكًا باتت تثير جدلًا واسع النطاق بين صانعي السياسات والخبراء على حد سواء، عن محاسن ومساوئ خياري المضي في تنفيذها أو تأجيلها إلى أجل غير مسمى.

وأوضح التقرير أن فكرة مفادها أن وصول الحكومات التمثيلية إلى السلطة عبر الانتخابات هو الطريق الأمثل والأكثر فاعلية لتحقيق قدر أكبر من الحرية قد تنجح في الغرب، إلا أنها كان تكون سببًا وفقًا لما يعتقده الكثير من صناع السياسات والخبراء لخلق مزيد من العنف والحروب في ليبيا.

وبين التقرير أن الولايات المتحدة راغبة بإيجاد حكومة ذات مصداقية في ليبيا عبر أفضل طريقة لتحقيق ذلك، ألا وهي إجراء انتخابات حرة ونزيهة، فضلًا عن إبداء واشنطن حرصها على دعم حكومة ليبية مستقبلية؛ لأن هذا سيمنح إدارة الرئيس جو بايدن للنفوذ الروسي.

وتابع التقرير: إن جميع الأطراف الدولية لا تتفق على أن إجراء الانتخابات في ديسمبر الجاري هو قرار حكيم، ناقلًا عن الخبير بالشأن الليبي “بنيامين فيشمان” وجهة نظره المؤيدة لتأجيل إجراء الاستحقاق الانتخابي إلى فترة معينة، حتى يتم حل العديد من القضايا الحاسمة.

من جانبه انتقد الخبير الآخر طارق المجريسي موقف المجتمع الدولي بشأن هذه المسألة، مؤكدًا أن قادة العالم يفضلون الذهاب إلى صناديق الاقتراع بدلًا من دعم عملية انتخابية عادلة، فيما رأى التقرير أن في هذه العملية بشكلها الحالي الكثير من الثغرات القانونية والإجرائية والفنية.

وأختتم التقرير بالتأكيد على أنه من دون مشاركة شعبية قوية لا يمكن أن تكون هناك سلطة رسمية تتمتع بشرعية كافية لحكم ليبيا، داعيًا أولئك الذين يؤيدون إجراء الانتخابات عاجلًا وليس آجلا للإحسان صنعًا والأخذ بعين الاعتبار جميع الحجج المؤيدة لتأجيلها.

ترجمة المرصد – خاص