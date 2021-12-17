ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الجمعة حصيلة يوم أمس الخميس بتسجيل 559 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 6 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية و123 حالة جرحة.

المركز وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه بيّن أن نسبة الإصابات بلغت 13.8 بالمائة، من أصل4050 عينة التي تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء918 حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى368854حالة فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى 6580 حالة إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى5589 حالة.

وأشار المركز إلى إجمالي عددد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى بلغ 1813570 والمطعمين بالجرعة الثانية 777033.