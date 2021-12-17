ليبيا- أكد تقرير إخباري نشره موقع “المونيتور” الإخباري الأميركي أن فرص فوز المرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي بالانتخابات الرئاسية المقبلة كبيرة جدًا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، نقل عن أحد المقربين للمرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي ويدعى يوسف قوله: “كان سيف الإسلام القذافي نشطًا دائمًا، ويعمل كل يوم تقريبًا خلال الفترة الممتدة بين العامين 2017 و2021 ولعب دورًا ناجحًا للغاية في التوفيق بين ثنتين من أكبر القبائل”.

ووفقًا للتقرير، فإن سيف الإسلام القذافي كان نشطًا جدًا خلف الكواليس والتقى بمؤيديه لا سيما في الجنوب خلال الفترة ذاتها، وتوسط في النزاعات القبلية وظل على اتصال بممثله في أوروبا محمد أبو عجيلة الذي ذهب لتمثيله في ملتقى الحوار السياسي.

وأقر يوسف بوجود مساعٍ قوية من قبل مختلف الفاعلين السياسيين ودول أجنبية لاستبعاد سيف الإسلام القذافي من السباق الانتخابي، لوجود العديد ممن لا يرغبون بوجوده، مبينًا أنه متيقن من فوزه بنسبة 100% في الانتخابات الرئاسية رغم عدم وجود استطلاعات رأي رسمية أو مهنية في ليبيا.

وتابع يوسف بالقول: إن وسائل التواصل الاجتماعي تمثل مؤشرًا مهمًا؛ لأن جمع الداعمين في موقع “فيس بوك” كبير ويرى أن سيف الإسلام القذافي هو المرشح الرئاسي الأفضل. مبينًا أنه في ظل غياب أي استطلاعات رسمية يصبح الاعتماد على هذه الوسائل هو الخيار الواضح لقراءة مزاج عامة الناس.

بدوره أوضح أستاذ العلوم الاجتماعية في جامعة طرابلس سليمان حسين أن سيف الإسلام القذافي يتمتع بالحظ والشعبية في ذات الوقت، والأخيرة انعكست بشكل واضح من خلال نزول الناس إلى الشوارع في العديد من المدن للاحتفال عندما أعلن ترشحه لأول مرة.

وتابع حسين: إن فشل الحكومات المتعاقبة بعد العام 2011 خدم سيف الإسلام القذافي كثيرًا، ما يجعله محظوظًا أيضًا؛ لأن ليبيا مرت بفترات صعبة من الحرب وتدهورت الظروف المعيشية للناس العاديين وأصبح العديد من الليبيين الآن غير قادرين على تحمل تكاليف الضروريات الأساسية.

وأضاف حسين قائلًا: “الليبيون يدعمون سيف الإسلام القذافي؛ لأنهم يفتقدون والده العقيد الراحل القذافي والأمن والسلام الذي قدمه لهم الأخير”. فيما أدلى علي الجمل وهو زعيم قبلي واجتماعي من مدينة بني وليد هو الآخر بدلوه بالخصوص بالقول: “مدينة بني وليد والعديد من المدن الأخرى يصوتون لابنهم سيف”.

وأضاف الجمل بالقول: إن مدينة بني وليد كانت دائمًا مؤيدة للعقيد الراحل القذافي ومن المنطقي أن تصوت لابنه. في وقت قال فيه المحامي والناشط الاجتماعي سعد إبراهيم من مدينة سرت: “أعتقد أن سيف الإسلام القذافي سيفوز بما لا يقل عن 70% من الأصوات في المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 120 ألف نسمة”.

وقال إبراهيم: “إن سرت لديها فرصة الآن لتظهر أين يكمن ولاؤها ولا يوجد لمذكرة التوقيف الصادرة بحق سيف الإسلام القذافي من المحكمة الجنائية الدولية أي تأثير على الشؤون الداخلية الليبية؛ لأن ليبيا ليست طرفا في المحكمة وليست وحدها خارجها أيضًا”.

وكشف ديبلوماسي أميركي سابق له علاقات قوية مع إدارة الرئيس بايدن من دون الكشف عن هويته أن الولايات المتحدة لن تمانع في التعامل مع ليبيا حتى لو تم انتخاب سيف الإسلام القذافي رئيسًا لها، مضيفًا بالقول: “لا أتوقع أن يتم استقباله رسميًا في واشنطن لكن التعامل مع حكومته لن يكون مشكلة”.

وبحسب التقرير يعيش أنصار سيف الإسلام القذافي حالة من القلق بشأن ما يمكن أن يحدث وراء الكواليس، وحول ما إذا كانت الانتخابات الرئاسية ستتم في غضون أيام قليلة من عدمه، فيما يعتقد مستشاروه المقربون أن مستقبل ليبيا على المحك وأن رجلهم في أفضل وضع لاستعادة الأمن والاستقرار.

وأشار المستشارون إلى حقيقة أنه لم يشارك في أي عنف في البلاد منذ العام 2011 ما يجعله مفضلًا لدى غالبية الليبيين ليبقى السؤال الكبير عن موعد الانتخابات المرتقبة في الـ24 من ديسمبر الجاري، وإمكانية إزاحته والتوقيت الآخر الذي سيتاح خلاله لليبيين الفرصة للتصويت لاختيار رئيسهم.

ترجمة المرصد – خاص