ليبيا – علق عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة على كل من يصف القوانين الصادرة عن المجلس بالمعيبة، مؤكدًا على أن هذه القوانين لو كانت معيبة لما احتكم لها كل المتخاصمين، فالكل تقدم بطريقة غير مسبوقة للانتخابات.

اوحيدة قال خلال مداخلة عبر برنامج “نقاش” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد: إنه “حتى من أشار إلى أن القوانين يشوبها العيب حتى لما سئل لم يذكر أي عيب، بل يقول غير متوافق عليها وربما هذا العيب الوحيد الذي ينظرون له، وفي النهاية القوانين تظل وضعية ولا يمكن أن تكون قرآنًا منزلًا، ولا بد أن يكون فيها عيوب، وهذا ما كان في الإمكان يكفي أنها لا تقصي أحدا إلا من اقصى نفسه او من لديه شبهات وأمور جنائية”.

ونوّه إلى أن مرحلة القوانين تم الخروج منها والكل احتكم لها وتقدم، والعيب الآن ربما في تطبيق القوانين، وهناك من نفذ عبر هذه القوانين إلى مترشحين للرئاسة، بحسب قوله.

أما بشأن موقف مجلس الأمن الدولي من المخالفين للترشح للرئاسة فعلق قائلًا: “شيء غير مقبول منطقيًا وعقليًا على المستوى المحلي والدولي، هذا الرجل من جاء به وقلناها من البداية أنه لم يأتِ ليذهب، بل ليبقى كما بقي السراج وكان يعول على ألا تتم الانتخابات وعندما صدر القانون كان يراهن هو من معه ألا تحدث الانتخابات، ولذلك هو لم يتقدم وعندما وجدها أمامه أمر واقع وضغوطات لإجرائها نفذ منها بشبهات الآن خطيرة جدًا، وهذا السبب الرئيس في التعطيل”.

وأردف: “يفترض على المفوضية الآن وكما عهدناها وكنا نثني عليها أنها بدأت بطريقة جيدة يجب أن تواجه الليبيين بسبب تلكئها. الحكومة الحالية صرحت أنها لن تسلم إلا بحكومة منتخبة وكأنهم ذهبوا لانتخاب، الأمر الواقع من يفرض نفسه وللآن لا يوجد أجندة لمجلس النواب ليشكل حكومة جديدة ولم يناقشوه. ننتظر تقرير المفوضية الذي عنوانه فضفاض الآن ومرحلة الانتهاء من مرحلة الطعون نعلم ما آلت إليه الطعون، إذا كان في تقرير المفوضية ما يفيد في أمور خطيرة يتحتم بموجبها تأجيل الانتخابات أو إزاحتها سنرى ذلك لكن لم نطلع على التقارير، الهادي الصغير صرح أن الانتخابات ستؤجل ما يعني أنه اطلع على التقرير وأن هناك أمورًا خطيرة تحتم التأجيل!”.

وحول مطالبة بعض النواب بعقد جلسة للبرلمان، أشار إلى أنها تبقى مطالبة لعقد جلسة وحتى عندما عقدت كانت جلسة طبرق متأخرة وليست وفق اللائحة والدعوة كانت متأخرة أيضًا ولا مجال أن يلتحق الكل بالجلسة لذلك حضر عدد بسيط وجل من طالب لم يحضر.

واستطرد حديثه: “أنا لست من ضمن الـ 70، لكن ما تمخضت عنها جلسة طبرق هو اللجنة لمتابعة المشاكل التي تواجه المفوضية والآن ننتظر التقرير الذي سلم اليوم وأعتقد الجلسة المقبلة سيعرض التقرير ليقرر مجلس النواب وفق رؤية المفوضية ما سيتم حيال العملية الانتخابية وتأجيلها وإزاحتها ورغبة الزملاء تضل طلب، وقبل ذلك طالبنا 70 نائبًا بعقد جلسة في طرابلس وفق ما نصت عليه جلسة سرت وجدول أعمالها مختلف، ومن أهم بنوده إصدار قانون توحيد المرتبات ولم تستجب الرئاسة”.

اوحيدة أعرب في الختام عن تمنياته بأن يتوافق النائب الأول والثاني على الأقل في اللغط الحاصل منذ يومين فيما يتعلق بالقضاء، معتقدًا أن الجلسة القادمة ستكون مهمة، بالتالي يجب حضور أكبر عدد ممكن لمناقشة الجدليات، بحسب تعبيره.