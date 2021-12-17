ليبيا- تناول تقرير تحليلي نشرته مؤسسة “بروجكت ساندكيت” الفكرية الأميركية مصير الانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة في الـ24 من ديسمبر الجاري.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد تحدث عن الفترة الحالية التي تشهد تنامي حالة من عدم اليقين المثير للسخط بشأن المضي في إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية أو التأجيل، مشددًا على وجوب تمكين الناخبين من اتخاذ قرار مستنير في صندوق الاقتراع ليتم قبول النتائج على نطاق واسع.

وتابع التقرير: إن هذا التمكين قد لا يحدث لكون التقويم الانتخابي المضغوط يوفر لليبيين القليل من الوقت للتعرف على العشرات من المرشحين، بعد أن تم تقليص فترة الحملة إلى أسبوعين لوجود القوات الأجنبية في ليبيا والمخاوف من تجدد الصراع، فيما لا توفر البيئة الإعلامية الممزقة معلومات دقيقة حول هؤلاء.

وأضاف التقرير أنه من دون وجود الفرصة الكافية لإجراء نقاش عام قوي سيتم عكس نتائج الانتخابات، وربما تتفاقم الانقسامات السائدة في البلاد ويحل بها المزيد من العنف رغم الرغبة الواضحة لمعظم الليبيين في ترسيخ السلام والاستقرار في كافة ربوع ليبيا.

وتطرق التقرير لجهود المؤسسة الممتدة لأشهر لتحقيق مناظرة رئاسية مفتوحة وإقناع قادة العالم بنجاح الانتخابات شريطة تمكن الناخبون من المقارنة بين المرشحين وآرائهم، بعد أن أنفق المجتمع الدولي ملايين الدولارات على مدى سنوات في محاولات فاشلة لتعزيز انتقال ليبيا إلى دولة أكثر استقرارا وديمقراطية.

وبين التقرير أن دعم هذه المناظرات قد يكون نقطة انطلاق للمجتمع الدولي لتهيئة الظروف لديموقراطية دائمة في ليبيا، مستدركًا بالإشارة إلى أن الانتخابات لوحدها لا تحقق الديموقراطية بطريقة سحرية، لوجود حاجة إلى جهد هائل لدعم الصحافة المستقلة المتضائلة في البلاد.

وأضاف التقرير: إن المطلوب اليوم هو تنظيم مجال البث المليء بخطاب الكراهية وتمكين المجتمع المدني الليبي في إجراء المحادثات البناءة التي تحتاجها البلاد بشدة، في وقت لم تلقى جهود المؤسسة سوى القليل من الاهتمام وهو ما يحتم أن يتم التغيير لأن الليبيين محبطين من السياسة المرتبطة على نطاق واسع بالفساد.

ووفقًا للتقرير، فإن الليبيين وبعد عقود من الفوضى السياسية وتأجيل الاستحقاق الانتخابي يشككون في أن الانتخابات الرئاسية القادمة ستغير أي شيء، لكون ما حدث من انقسام سياسي بعد انتخابات مجلس النواب في العام 2014 ما زال ماثلًا في ذاكرتهم.

وأضاف التقرير: إن الليبيين ليسوا مخطئين في قلقهم هذا؛ لأن غياب مساحة النقاش بين القوى المتنافسة والترويج المحايد. مؤكدًا أن المطلوب هو الاستفادة من تجربة المناظرات البلدية التي نظمتها المنظمات الشبابية وأعيان المجتمع ممن أقاموا منصات للنقاش الحيادي.

ووصف التقرير النقاش السياسي الحقيقي غير المقيد بين المرشحين للرئاسة بخطوة حاسمة نحو نزع قوة الفصائل المسلحة والنخب السياسية التي تتنافس حاليًا على الهيمنة، في وقت سيبقى فيه الصراع حتى يثق المواطنون بالعملية السياسية ويدعمونها ويدرك السياسيون أنه سيتم احترام نتائج الانتخابات.

وشدد التقرير على وجوب أن تكون المناظرات الرئاسية عن بعد لضمان الحيادية وأن تتيح لجميع المرشحين الفرصة لتقديم إجابات حقيقية للمواطنين والخروج الحاد الضروري عن الصفقات الخلفية والصراعات الجانبية التي ميزت السياسة، فالنقاشات تشكل فرصة لتقليل مخاطر حدوث فراغ في الشرعية بعد التصويت.

وأضاف التقرير: إن أهم سؤال يجب أن يتم طرحه خلال هذه المناظرات هو قبول المرشحين بنتائج الانتخابات التي لن يكون إجراؤها كافيًا لتحقيق الديموقراطية؛ إذ لا بد من تحقيق نقاش حيوي غير خاضع للرقابة وفرصة متكافئة للتحدث والاستماع وخلق ثقافة الثقة بين المواطنين والسياسيين الذين يمثلونهم.

ترجمة المرصد – خاص