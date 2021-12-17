رسم بياني يظهر منحى انهيار الليرة التركية!

تركيا – تشهد العملة التركية موجة تراجع حادة، حيث تهبط كل يوم تقريبا أمام الدولار إلى مستويات تاريخية، ويأتي ذلك في ظل قيام البنك المركزي التركي بخفض سعر الفائدة الرئيسي.

وتشير بيانات وكالة “بلومبرغ” إلى أن سعر صرف العملة التركية بلغ في تعاملات بعد الظهيرة اليوم مستوى 16.75 ليرة للدولار، بعد أن أغلقت العملة تعاملات أمس عند 15.675 ليرة للدولار.

وخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي 400 نقطة أساس إلى 15% منذ سبتمبر 2021 تنفيذا لخطة الرئيس الأمريكي رجب طيب أردوغان التي تعطي الأولوية للصادرات والإقراض على الرغم من انتقادات اقتصاديين ومشرعين معارضين لهذه السياسة باعتبارها متهورة.

وأكد الرئيس التركي أمس عزم حكومته على وضع حد في أقرب وقت للغموض السائد في الفترة الأخيرة جراء التقلبات في أسعار الصرف وغلاء الأسعار في تركيا.

وأشار إلى أن الليرة تتراجع بسبب المضاربات، وقال: “لا المضاربين على أسعار الصرف والفائدة، ولا أعداء تركيا في الداخل والخارج، ولا الطامعين الجشعين، بمقدورهم تحديد مستقبل بلادنا وشعبنا”.

وزادت قيمة الدولار بأكثر من مثليها هذا العام مقابل الليرة، وارتفع سعر الصرف من 7.43 ليرة للدولار تم تسجيله في مطلع العام الجاري إلى مستوى 16.75 ليرة للدولار اليوم، وهو أدنى مستوى تسجله الليرة في التاريخ.

وفيما يلي منحى بياني يظهر تطور سعر صرف الليرة التركية في نحو 5 سنوات:

المصدر: RT