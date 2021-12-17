سفير روسيا في باريس: هناك اتفاق مبدئي على عقد لقاء بين بوتين وماكرون

سفير روسيا في باريس: هناك اتفاق مبدئي على عقد لقاء بين بوتين وماكرون

فرنسا – أكد السفير الروسي في باريس أليكسي ميشكوف، إن هناك اتفاقات مبدئية، حول عقد لقاء شخصي بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وذكر السفير، أنه لم يتم حتى الآن بحث هذا الموضوع من الناحية العملية البحتة.

وأضاف السفير: “لدينا جميع الاتفاقات الأساسية بحول مختلف المسائل، بما في ذلك لقاء شخصي بين الرئيسين. حان دور الرئيس الفرنسي لزيارة روسيا. لكن من الناحية العملية البحتة، لم تتم مناقشة هذا الموضوع بعد. يمكن القول، إن هناك تفاهما من كلا الجانبين حول أهمية مثل هذا الاجتماع، لكن لم يتم تحديده بعد بشكل محدد، بما في ذلك بسبب الوضع الخطير مع الوباء”.

المصدر: نوفوستي