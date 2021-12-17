ليبيا – قال عضو المفوضية العليا للانتخابات أبو بكر مردة إن المفوضية لم تتحدث عن أي مشاكل فنية تواجهها في تنفيذ العملية الانتخابية، ونفذت كل الخطوات والإجراءات المتعلقة بالمراحل السابقة إلى أن وصلت إلى مرحلة التعامل مع شركائها في العملية الانتخابية.

مردة وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” أضاف: “لدينا شركاء في هذه المرحلة، والمفوضية لا تملك سلطة عليهم، وهو أمر خارج عن موضوع المشاكل الفنية”.

وأوضح أن المفوضية سلمت تقريرها للجنة المنبثقة عن البرلمان حول الصعوبات والعراقيل التي واجهتها في مرحلة الطعون للانتخابات الرئاسية المتسبّبة عن الشركاء، وبدورها تدرسه ثم تخرج بقرار.

مردة أشار إلى أن إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر بات من الماضي، لافتًا إلى أن المفوضية تحتاج إلى وقت للدعاية الانتخابية.