مصر.. تغريم كوميدي مشهور 200 ألف جنيه بعد ضبط خمور مهربة بملهى ليلي يمتلكه

مصر.. تغريم كوميدي مشهور 200 ألف جنيه بعد ضبط خمور مهربة بملهى ليلي يمتلكه

مصر – دفع فنان كوميدي شهير 200 ألف جنيه لمصلحة الجمارك بعد ضبط كمية من الخمور بقيمة مليوني جنيه في ملهي ليلي يمتلكه في الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر غير خالصة الرسوم الجمركية.

ووردت معلومات للإدارة العامة للمباحث الجنائية لشرطة السياحة والآثار بوجود كمية خمور أجنبية مهربة بمليوني جنيه في الملهى المذكور.

وتمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط الخمور المهربة.

وقدمت إدارة الملهى طلب تصالح وسداد جزء من المستحقات الجمركية لصالح الخزانة العامة للدولة لعدم تحريك الدعوى الجنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: وكالات