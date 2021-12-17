موسكو تحظر دخول منتجات من دول من ضمنها مصر

موسكو تحظر دخول منتجات من دول من ضمنها مصر

روسيا – أوقفت هيئة حماية المستهلك في موسكو إمدادات أصناف من الخضار والفواكه إلى أسواق العاصمة الروسية من منتجين في دول تضم مصر والصين وإيران.

وجاء ذلك بحسب ما نقلته صحيفة “إزفيستيا” الروسية عن قرار صدر من الهيئة الفدرالية الروسية لحماية المستهلك لمدينة موسكو “روس بوتريبنادزور”. واتخذت القرار هيئة “روس بوتريبنادزور” لموسكو.

وجاء في قرار الهيئة: “تم تعليق الاستيراد من أجل منع ظهور أمراض معدية واسعة النطاق (التسمم) بين السكان”.

ويشمل الحظر عددا من منتجي البرتقال واليوسفي والعنب والفلفل والليمون والرمان في تركيا، كما تضم لائحة الحظر منتجين من مصر وإيران والصين، أي أن الحظر لم يطل الدولة ككل بل فرض على منتجين محددين.

يذكر أن روسيا فرضت في ديسمبر من العام الماضي حظرا على استيراد الطماطم والتفاح من أذربيجان، وقبل ذلك في غضون شهرين تم تسجيل 17 انتهاكا لقواعد السلامة الصحية.

المصدر: “إزفيستيا”