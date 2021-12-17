ليبيا- تطرق تقرير تحليلي نشرته مجلة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية للدور المهم لمن وصفها بـ”المرأة الحديدية” المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد أن تعيين ويليامز في منصبها الحالي يأتي تعيينها في لحظة حرجة للغاية في العملية الديموقراطية المتعثرة في ليبيا، حيث تلوح في الأفق حالة من عدم اليقين بشأن الانتخابات المقررة في الـ24 من ديسمبر المقبل المرجح أن يتم تأجيلها.

وأوضح التقرير أن مهمة ويليامز التي تتمتع بسلطة كاملة لأي مبعوث أممي سبقها في منصبها تتركز في التأكد من أن تأخير إجراء الانتخابات لن يدوم طويلًا، بهدف المحافظة الزخم الذي جمعته العملية السياسية حتى الآن، مبينًا أن عودتها إلى ليبيا يظهر جدية الأمم المتحدة في الضغط من أجل التغيير والديموقراطية.

وشدد التقرير على وجوب استخدام ويليامز مهاراتها في التفاوض لإقناع مجلسي النواب والدولة الاستشاري بعد التركيز على جر القضاء الذي لا يعمل في بيئة مثالية بشكل مبالغ فيه للاستحقاق الانتخابي، وأن المعارك القانونية في ليبيا لا بد أن تنتهي.

وبين التقرير أن أمام ويليامز مهمة أخرى تتمثل في استعادة بعض المصداقية التي فقدتها البعثة الأممية، بعد أن أخطأ المبعوث الأممي المستقيل يان كوبيتش بتهميشه ملتقى الحوار السياسي، ما أعطى الجهات الفاعلة الأخرى انطباعًا بأن الأمر قد انتهى وأنه يمكنهم العودة لعادتهم المتمثلة في عدم الموافقة أبدًا، وبالتالي شل البلاد.

وتوقع التقرير دعوة ملتقى الحوار السياسي للانعقاد قريبًا لتقييم العملية السياسية، وهو أمر مهم لويليامز التي أنشأته، مؤكدًا أن “المرأة الحديدية” ستنعش العملية وتضعها على المسار الصحيح مرة أخرى وليكون هذا سهلًا ومباشرًا يجب أن يتواجد الدعم من مجلس الأمن الدولي.

ترجمة المرصد – خاص