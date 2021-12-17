مصر – كشف وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، حقيقة وجود لقاء سري بين خبراء الأمن السعوديين والإيرانيين في الأردن، وذلك على هامش اجتماع أمني.

وقال بن فرحان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة إنه لا يوجد أي اجتماعات بين الخبراء السعوديين والإيرانيين في الأردن، موضحا أن الأردن استضاف مؤتمرا أمنيا شارك فيه عدة أشخاص من كافة الدول.

وأوضح أن هناك سلسلة من المفاوضات المباشرة بين طهران والرياض سبق وأن تم الإعلان عنها بشكل رسمي، مشيرا إلى أن السعودية منفحتة لأي حوار.

وكانت وسائل إعلام قد قالت إن السعودية وإيران عقدتا جلسة حوار أمني في عمان على مستوى الخبراء تناولت إجراءات بناء الثقة بين القوتين الإقليميتين.

المصدر: RT