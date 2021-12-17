مصر – تحدث وزير الزراعة المصري السيد القصير، عن أهم النقاط الخاصة بالميزان التجاري بين مصر وروسيا، خاصة أن روسيا تصدر لمصر نحو 8 ملايين طن من المواد الغذائية في العام.

وقال الوزير المصري في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية”: “الميزان التجاري في مجال الاستيراد بالطبع لصالح روسيا، حيث استوردنا في العام 2019- 2020، نحو 8 مليون طن، وصدرنا نحو 650 ألف طن من الموالح والبطاطس، وفي الفترة الحالية استوردنا نحو 6.2 مليون طن استيراد، فيما صدرنا 686 ألف طن”.

وتابع: “نأمل في الفترة المقبلة زيادة الصادرات المصرية، وخلال الحديث مع نائب وزير الزراعة اتفقنا على العمل من أجل زيادة الصادرات المصرية لروسيا، حيث وعدنا الوزير بالتنسيق مع كافة الجهات على أن تكون الأولوية للدولة المصرية ومنتجاتها من حيث السلع التي لا تنتجها روسيا”.

وأوضح: “بشأن القطاع الزراعي، تربطنا علاقات وثيقة مع الجانب الروسي، خاصة أن الميزان التجاري يعبر عن مستوى العلاقات بين البلدين، نحن نستورد القمح من روسيا، والأخشاب وعباد الشمس ومحاصيل أخرى كما نصدر الموالح والبطاطس، وبعض المحاصيل الأخرى”.

المصدر: سبوتنيك