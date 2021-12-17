ليبيا – أرجع تقرير ميداني نشرته وكالة الأنباء الفرنسية الانتشار العسكري الأخير الذي شهدته العاصمة طرابلس إلى استبدال قائد مدعوم من عدد كبير من الميليشيات.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، نقل عن مسؤول عسكري رفض الكشف عن اسمه قوله: إن الجماعات المسلحة الخاضعة لسلطة مختلف القوات العسكرية والأمنية في العاصمة طرابلس انتشرت بكثافة حول مواقع حساسة في العاصمة.

وأضاف المسؤول: إن هذه الخطوة جاءت بعد ساعات قليلة من تولي اللواء عبد القادر منصور منصبه كقائد لمنطقة طرابلس بأوامر من المجلس الرئاسي ليحل محل عبد الباسط مروان، الذي شغل المنصب لعدة سنوات ويدعمه عدد من الجماعات المسلحة القوية في العاصمة.

وقلل المسؤول من أهمية هذا الانتشار؛ لأن الوحدات مكلفة بتأمين مؤسسات الدولة وليس تطويقها.

ترجمة المرصد – خاص