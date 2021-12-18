ليبيا – قال رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز علي أبو عزة إن قرار وزارة الاقتصاد بتشكيل لجان حصر شركات المطاحن والأعلاف خطوة في الاتجاه الصحيح.

أبو عزة وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أوضح أن القرار مهم لتوفير قاعدة بيانات وتوفير مخزون استراتيجي من القمح الصلب والطري.

ورأى أن هذه الخطوة ستساعد في معرفة الدول المورد منها القمح؛ للتأكد من مصادره ومكونات الأعلاف، وفقًا للشروط والمواصفات الليبية.

ونبه إلى أن المخزون الليبي للقمح بيد أشخاص، ولكن وزارة الاقتصاد حاليًا بدأت في اتخاد إجراءات لمتابعة هذا الامر.

كما أشار إلى أنه في حال عدم انخفاض أسعار المواد الأساسية، لا مفر من ارتفاع سعر رغيف الخبر في المخابز.

أبو عزة قال إن قنطار الدقيق الآن 224 دينارًا، ومشكلة ارتفاع الدقيق متفاقمة على مستوى العالم.