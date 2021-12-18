أسماء الأسد تستقبل المفوضة الجديدة للرئيس الروسي لحقوق الأطفال (صورة)

سوريا – التقت أسماء الأسد عقيلة الرئيس السوري، مفوضة الرئيس الروسي لحقوق الأطفال، في دمشق من أجل التنسيق والعمل على إخراج المزيد من الأطفال الروس من المخيمات بسوريا وإعادتهم إلى عائلاتهم.

وقضية الأطفال الأجانب والسوريين الموجودين في مخيمات الهول والروج بكل جوانبها وأبعادها الإنسانية والاجتماعية والتربوية، والتعاون القائم بين روسيا وسوريا في هذا الملف والذي أسفر حتى الآن عن إخراج المئات من الأطفال من هذه المخيمات، كانت موضع بحث في اللقاء الذي جمع بين أسماء الأسد وماريا لفوفا بيلوفا مفوضة الرئيس الروسي لحقوق الأطفال والتي تزور سوريا من أجل التنسيق والعمل على إخراج المزيد من الأطفال الروس من المخيمات وإعادتهم الى عائلاتهم، والبحث في توسيع أوجه التعاون المشترك السوري الروسي في هذا الملف.

وعلمت صحيفة “الوطن” من مصادر حضرت اللقاء، أن أسماء الأسد اعتبرت أن “هذه القضية لها جوانب متعددة فعدا عن الجانب الإنساني المتمثل بإخراجهم من تلك المخيمات الخطيرة هناك الجانب الاجتماعي والتربوي والتعليمي الخاص بإعادة دمجهم في المجتمع ومساعدة عائلاتهم على احتوائهم من جديد، مؤكدة على أهمية تبادل الخبرات بين الاختصاصيين في البلدين”.

المصدر: الوطن