إنجلترا – افادت وسائل إعلام بريطانية إن أندية الدوري الإنجليزي ستعقد الاثنين المقبل اجتماعا لبحث سبل التعاطي مع أزمة كورونا بعد تأجيل 9 مباريات في البطولة بسبب انتشار العدوى في عدة أندية.

وبسبب العدوى غاب لاعبون أساسيون عن تشكيلتي تشيلسي وليفربول الخميس الماضي بينما ظهرت 13 حالة إصابة بالعدوى في صفوف لاعبي توتنهام هوتسبير وجهازه الفني ولهذا السبب فإن النادي اللندني لم يلعب أي مباراة منذ الخامس من ديسمبر الجاري بعد تأجيل ثلاث مباريات له في جميع المنافسات.

وقال ستيفن جيرارد مدرب أستون فيلا إن مدربي ولاعبي البطولة سيعقدون اجتماعا خاصا بهم الأسبوع المقبل بعد مطالبة عدد من مسؤولي الأندية بمزيد من التوضيحات الخاصة بالمعايير التي يتم على أساسها تأجيل المباريات بسبب كورونا.

وأضاف جيرارد قبل مباراة فريقه أمام بيرنلي في وقت لاحق من اليوم السبت: “هناك الكثير من القلق والكثير من الأسئلة.. ولهذا السبب قررت أندية الدوري الإنجليزي منح مدربي البطولة فرصة للقاء وأتمنى أن تتضح الكثير من الأمور بناء على هذا الاجتماع”.

وتابع: “كما أن هناك فرصة لقائدي الفرق باللقاء مع بعضهم البعض وبحث أفضل السبل للتعاطي مع الوضع الراهن”.

وتقوم رابطة الدوري الممتاز بتأجيل المباريات في حالة عدم وجود 14 لاعبا لائقا على الأقل لدى كل فريق بعد أن تبحث كل طلب على حدة.

المصدر: “رويترز”