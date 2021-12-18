إصابة 70 فلسطينيا بمواجهات مع القوات الإسرائيلية في جبل صبيح وبيت دجن (صور)

إصابة 70 فلسطينيا بمواجهات مع القوات الإسرائيلية في جبل صبيح وبيت دجن (صور)

فلسطين – أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح مختلفة خلال مواجهات اندلعت بعد صلاة الجمعة مع القوات الإسرائيلية في جبل صبيح بقريتي بيتا وبيت دجن في محافظة نابلس.

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن مواجهات جبيل صبيح مع الجنود الإسرائيلين أسفرت عن إصابة 50 فلسطينيا بجروح مختلفة إثر مواجهات اندلعت بعد ظهر اليوم رغم تهاطل الأمطار.

وأفادت وكالة “معا” الإخبارية بأن 5 أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط و5 أشخاص أصيبوا بكسور نتجية سقوط، فيما أصيب 40 آخرون بحالات الاختناق جراء إطلاق القوات الإسرائيلية قنابل الغاز المسيل للدموع.

وفي قرية بيت دجن شرق نابلس أصيب 20 فلسطينيا على الأقل خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في المنطقة الشرقية من القرية عقب صلاة الجمعة.

وأوضحت أن 5 أشخاص أصيبوا بالرصاص المطاطي و14 بحالات اختناق وتم تقديم العلاج الميداني من قبل الطواقم الطبية.

المصدر: وكالة “معا” الفلسطينية