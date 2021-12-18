ليبيا – قال مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط اسميو، إنهم ينتظرون وصول شحنة من اللقاح الأمريكي فايزر تقدر بنحو مليون جرعة خلال أيام، وفق الوعود.

اسميو شدد في تصريح لقناة”ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر اليوم السبت أن الوضع الوبائي مازال مستقرا، ولم يتم تسجيل أي إصابات بالمتحور الجديد أوميكرون، مشيرا إلى أن الإقبال على التطعيم متوسط وبنفس الوتيرة خلال الفترة الماضية.

وأفاد بأن مراكز التطعيم تواصل تقديم التطعيمات باللقاح الصيني سينوفارم، وفايزر المخصص للنساء الحوامل.