ليبيا – أكد عضو مجلس النواب صالح افحيمة على أنه لم يتم الاطلاع من قبلهم على التقارير المقدمة من مفوضية الانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء.

افحيمة قال في تصريح لقناة”فبراير” اليوم السبت إن مفوضية الانتخابات طالبت بإجراء تعديلات على قانون انتخاب الرئيس.

وأشار إلى أن مجلس النواب سيعقد جلسة نهاية ديسمبر تتركز على تحديد موعد توافقي لإجراء الانتخابات، منوهاً إلى أنه لدى مجلس النواب خطة أخرى للمسار السياسي في ليبيا ما بعد 24 ديسمبر.

وبيّن أن تشكيل حكومة جديدة ليس خيارًا نهائيا ويتطلب توافقاً كبيراً بين النواب وقد يكون هناك تغيير في التشكيل الوزاري فقط دون تشكيل حكومة جديدة وتبقى كلها خيارات أمام مجلس النواب.