ليبيا – قال عضو مجلس النواب ميلود الأسود إن تصريحات رئيس اللجنة النيابية بشأن عزم البرلمان اختيار حكومة جديدة لا تعبر عن رأي مجلس النواب بل عن رأيه الشخصي.

الأسود أضاف في تصريح لقناة”فبراير” “لا علم لدينا بتفاصيل جلسة 27 ديسمبر ولايوجد تواصل رسمي من قبل الرئاسة بهذا الأمر”.

وأكد على أنه يجب معالجة الأسباب التي جعلت 24 ديسمبر غير ممكنة و لابد من الاتفاق على اعتماد الإطار الدستوري وضمان قبول النتائج من جميع الاطراف.

ولفت إلى أنه دون مصالحة وطنية وتوحيد المؤسسة العسكرية لن يكون من السهل أن تسلم الأطراف لبعضها وتقبل بنتائج أي انتخابات أو تسمح بإجرائها.