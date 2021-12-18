ليبيا – قال المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية سليمان البيوضي إن البوصلة الوطنية واضحة ولا بديل عن إجراء الانتخابات والذهاب لصناديق الاقتراع موحدين، وليختر أبناء الأمة من يرونه محققا لآمالهم وطموحاتهم.

البيوضي لفت في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن الصفقات المشبوهة ستنتج سلطة أمر واقع أكثر كارثية مما عرفت خلال العجاف، مضيفا”لقد انهار كل شيء في هذا البلد، وباتت الوصاية الدولية ومشروع افتراس ليبيا علنيا ظاهرا”.

وتابع”أبناء الأمة أكثر إدراكا للواقع ولذا فهم وحدهم من يقرر مستقبل بلدهم. لن نقبل بصفقات التمرير ونستمر بالمطالبة بحقنا في المنافسة عبر صناديق الإقتراع، وستكون الأولوية المطلقة إسقاط الوصاية الدولية والتصدي للتدخلات في شأننا الوطني، ولن يتمكنوا من إفشالنا أو الالتفاف على الإرادة الوطنية”.