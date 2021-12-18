ليبيا – قال العضو المنقطع عن مجلس النواب سعد الجازوي القيادي في جماعة الإخوان المسلمين إن تشكيل حكومة جديدة لن تكون ملبية لمتطلبات المرحلة بل ستسبب مزيداً من الإرهاق واستنزافاً للمال العام وأداة للمناكفات السياسية.

الجازوي اعتبر في تصريح لقناة”فبراير” أنه لتصحيح الوضع والخروج من المنخنق السياسي الحالي يجب العمل على المصالحة الوطنية والتوافق على القاعدة الدستورية الضابط للأداء.

وأشار إلى “أنه لابد من معرفة أسباب التغيير وجدواه للحكومة كي لا نقول متأخرا لو أننا ألزمنا الحكومة الحالية ببرنامج محدد ومتابعتها بدلا من تكرار التغيير دون أهداف واضحة”.