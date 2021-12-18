ليبيا – قال عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي إن مؤتمر باريس السابق أعطى الضوء الأخضر للجماعات أن تعيث في الأرض فساداً ولهذه المجموعات المؤدلجة أن تنقض وتنكث عهودها والتزاماتها فيما يخص 24 من ديسمبر، مشيراً إلى أن مؤتمر باريس الذي عقد عبارة عن تهيئة وتوطئة لهؤلاء لكي ينقضوا على صناديق الاقتراع ويمنعوا الليبيين من الذهاب لاختيار رئيس للدولة الليبية لأول مرة في تاريخ ليبيا.

الدرسي أضاف خلال مداخلة عبر برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” وتابعته صحيفة المرصد “هذا لكم الهائل الذي وصل لـ 2 مليون و600 ألف ناخب يريدون أن يختاروا نواب الأمة ورئيس للدولة وهم يعلمون جيداً من سيختارون وهم سئموا من عشرية الفوضى والمليشيات التي ضاعت فيها الدماء والخيرات وسلبت فيها الأرض والمليشيات لها كلام آخر”.

ولفت إلى أن مؤتمر باريس لم يهدد حتى بالعقوبات ولم يسميها ولم يدرجها تحت البند السابع ولم يهدد برفعها لمجلس الأمن بالتالي في علم السياسة والمؤتمرات معروف أن هذا الكلام هو ضوء اخضر للمليشيات لتنقض على صناديق الاقتراع.

وتابع: “كنا نتوقع ذلك لأننا نعلم مرجعيات هؤلاء الناس، الساذج الأحمق صلاح بادي وكلماته المصاب بعقله يصف ستيفاني وليامز بصفات لا تليق برجل أن يقول ذلك، هي مبعوثة أممية بالعكس ساهمت في لم الشأن الليبي وهذا للتاريخ والأمانة هو يذم ستيفاني ولا يذم ساركوزي الذي خلصه من القذافي ولا حلف الناتو! ما حدث في طرابلس نتوقعه ويعطي صورة للعالم والليبيين انه مادامت هذه المليشيات موجودة في ليبيا وعاصمتها فإن البلاد لن تذهب لانتخابات واستقرار”.

وأردف: “الذين تحركوا وقاموا بهذا الانقلاب في طرابلس هم يسيطرون على الحكومة، نحن هنا نقول أننا نتبع طرابلس ونقول أن طرابلس عاصمة ليبيا ولكن طرابلس لم تفك روحها، لماذا صلاح بادي وجماعته يمشوا لطرابلس؟ لماذا يقوموا بإنقلاب وهم مسيطرين على الدولة؟ نحن مدنيين ومن أسس الجيش للتحرير وتحالفنا مع الإنجليز وأتينا استقلالنا في الـ 49 وأهل المدنية والحضارة من آلاف السنين ولكننا نؤمن بأن ليبيا واحدة ولكن لمتى طرابلس ستبقى في هذا الشكل رهينة للمليشيات ولا تتخلص منها، قبائل ترهونة وبني وليد وورشفانة أين هم لماذا لا يتكتلون ويقاومون هذا الظلم؟ مصراتة فيها 500 كتيبة كل أبناء مصراته موجودين في هذه الكتائب! أنا لست جهوي ولا مناطقي! ما يحصل في طرابلس لماذا هذا العبث”.

كما استطرد حديثه: “نحن الآن أمام مفترق طرق ونريد من ليبيا أن تكون دولة واحدة ورضينا أن تكون طرابلس العاصمة إلى متى هذا الظلم؟ ما يحصل في طرابلس هو ما يؤكد لي وانا على موقفي أن طرابلس إذا لم يدخلها الجيش لن تتخلص من هؤلاء، لا يريدون الديمقراطية ولا صندوق! الحل في ليبيا هو حل أمني. الخطف والقتل في ليبيا موجود وهؤلاء لا ينفع معهم اتفاق سياسي بل لا تنفع إلا القوة ولا زلت أؤمن أن الجيش يعد العدة لدخول طرابلس مرة أخرى. لا زلت أؤمن بالحلول العسكرية”.

وأضاف:”المشري خرج وقال نحن ضد الانتخابات وقال هناك الآلاف من الشهداء حسب ما يقول ومن الشباب الذين قدموا أرواحهم! ألم يهدد بالتفجير والقتل وعرقلة الانتخابات ويجيش الجيوش ويخرج ما يسمى تكتل بركان الغضب في بيانات ورائهم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة ويقولون ان الانتخابات لم تحدث؟ الم تخرج مليشيات غنيوة وسوق الجمعة والمسميات التي أنزل الله بها من سلطان في بيانات مؤججة بالسلاح ترفع السلاح في وجه الليبيين العزل كما رفعته في جمعة غرغور وساحة الشهداء!، كل ما يحصل الآن في طرابلس هو من وراء الدبيبة هو المستفيد من كل شيء ويريد أن يبقى”.

وعلق على زيارة وفد مجلس النواب بقيادة فوزي النويري إلى تركيا قائلاً: “أولاً لا شك أنه ليس كل من حمل السلاح في طرابلس شرير أو مجرم قد يكون الواقع فرض عليهم ذلك وان يحمي منطقته وحيه ونحن نقول وأوجه رسالة للشباب في طرابلس أنقذوا مدينتكم! طرابلس أصبحت في مهب الريح وستندمون كثيراً لأنكم لم تقفوا مع جيشكم عندما أتى ليحررها من المليشيات التي ستعيث في الأرض فساداً”.

وأشار إلى أن “زيارة النواب لتركيا، هناك متغيرات دولية اردوغان اليوم وتركيا ليست كالأمس هناك متغيرات على الساحة وزيارات ما بين مصر وتركيا وصلت لحد وزارة الخارجية، رأينا الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يزور تركيا ويوقع عقود بعشرات المليارات مع تركيا ويعلم الجميع ما بين الإمارات وتركيا وهناك لقاءات ما بين السعودية! هناك سياسة للدول العربية الآن وهي الاحتواء”.

الدرسي قال: “لدي مأخذ على الزيارة ولست معها، المتغيرات على الأرض ووجود إيران النووية التي أصبحت قاب قوسين، إيران الشيعية الصفوية وتركيا السنية ودول الخليج السنية، العرب عندما تركوا العراق لإيران أخذتها بالكامل، اشترطوا على اردوغان أن يغلق القنوات المغرضة ضد الحكومة المصرية والعربية السعودية والإماراتية واستجاب، أكبر الأفواه المتكلمة والطاعنة بالدول خاصة مصر والإمارات والسعودية السيد مطر خرج بطائرة خاصة من اسطنبول لبريطانيا وعشرات من جماعات الاخوان المسلمين وكبارهم طردوا من تركيا لكن الطريقة التي عولجت بها المسألة أزعجت الكثير، لا ننكر أننا في بنغازي وكبرى الدول الليبية وخاصة في الشرق ممتعضة من هذه الزيارة لأنها أتت فجأة، قطعنا العلاقات في الماضي مع تركيا واتهمناها أنها دولة محتلة ورفعنا ضدها شكوى ودعونا الجيش المصري أن يتدخل ويحمي الليبيين من التدخل التركي ومحاولة الزحف نحو شرق البلاد”.

ونوّه إلى أن الخطوة الصحيحة أن يجتمع مجلس النواب ويناقش عودة العلاقات مع تركيا ويأتي بتقرير من بعض النواب في الآخر هي مسألة تنفيذية، مضيفاً” مصر والسعودية والإمارات والبحرين والأردن نحن صف واحد عندما ندخل عركة أو سلم نكون مع بعضنا، نحن أضعف طرف في هذا الصف ولا نستطيع ان نترك الصف يمشي وحده ونحن نقول لا لن نمشي. كنا نتمنى أن تعالج بطريقة أفضل ونراعي دماء الشهداء ونفرض على تركيا التعويضات عندنا شهداء قتلوا بسبب تركيا!”.

وتابع: “لا أتهم زملائي الذين ذهبوا لتركيا وأنا اعرف نيتهم ويريدون أن يقدموا شيء لليبيا، عندنا مئات الشركات في بنغازي تركية لم تشتغل! هناك مصالح بين تركيا وليبيا لكن عندنا مئات من الشهداء والمبتورين والجرحى والمكلومين وشعور بالإهانة ان تركيا تحتل بلادنا، كان يفترض أن تكون العملية مبرمجة وعن طريق مجلس النواب بالتوافق مع الحكومة ويكون موقفنا قوي ونفرض شروط. تركيا الآن تهرول تريد المساعدات من الدول العربية”.

وفي الختام أكد على أن تركيا الآن هي القوة السنية الأكبر في المنطقة ضد إيران وهناك تحالفات ومتغيرات ومسألة الحرب في أوكرانيا، لافتاً إلى أن “تركيا تنازلت عن حلم الدولة العثمانية والإخوان المسلمين الذين غادروا وقنوات ضد مصر والإمارات أغلقت بمجملها. أنا كنت ضد الطريقة ويفترض أن تكون منظمة أمام الناس”.