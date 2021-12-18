الدنمارك – أعلن القصر الملكي الدنماركي تأجيل الاحتفالات بالذكرى الـ50 لجلوس الملكة مارغريت الثانية على العرش المقررة في يناير المقبل، على خلفية احتدام جائحة كورونا في البلاد.

وأشار القصر الملكي في بيان له إلى أن الملكة مارغريت الثانية ترغب في إقامة الاحتفالات الشعبية الواسعة في موعد لاحق، ومن المقرر تأجيلها إلى نهاية الصيف المقبل، بعد أن كان من المقرر أن تجري في 14 يناير المقبل.

وستجري في ذلك اليوم مراسم احتفالية محدودة، ستقتصر على اجتماع مجلس الدولة، وحفل مهيب في البرلمان، ومراسم وضع اكليل من الزهور على قبر والدي الملكة مارغريت الثانية، الملك فريدريك التاسع والملكة إينغريد.

وتشهد الدنمارك ارتفاعا في عدد إصابات فيروس كورونا، حيث قد تم تسجيل معدلات قياسية جديدة عدة مرات خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك اليوم الجمعة، حيث بلغت الحصيلة اليومية للإصابات 11194 حالة، ما يعتبر رقما قياسيا منذ بدء الوباء.

المصدر: تاس