السودان – أعلنت “قوى الحرية والتغيير” في السودان أن “الانقلابيين هاجموا ندوة دعت لها في الخرطوم”، وتوعدت بأن الندوة ستستكمل بعد الغد و”ستزلزل أركان النظام الانقلابي”.

وقالت القوى في بيانها إن “عناصر تابعة للانقلابيين والواجهات المرتبطة بهم قاموا بتخريب أول ندوة جماهيرية دعت لها قوى الحرية والتغيير بميدان الرابطة بشمبات مساء الجمعة”، وأشارت إلى أن تلك الندوة كانت “تعزيزا للحراك الجماهيري التاريخي المناهض لانقلاب 25 أكتوبر”.

وأضافت أن أولئك العناصر قاموا “بقصف الندوة بقنابل الغاز المسيل للدموع والهجوم عليها بالأسلحة البيضاء وتحطيم الكراسي ومعدات الندوة والاعتداء على أجهزة الإعلام والحضور من المواطنين”.

وأكدت “أن ندوة قوى الحرية والتغيير التي لم تكتمل، سيستكملها شعبنا بعد الغد في 19 ديسمبر”.

وحمّلت “الانقلابيين مسؤولية تخريب النشاط السلمي الجماهيري” وقال إن ذلك يُعد “برهانا جديدا على أن انقلاب (رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح) االبرهان لا يحمل لشعبنا سوى القمع، وأن ما حدث أكد مرة أخرى على سقوط اتفاق 21 نوفمبر في كل الاختبارات، وفي استمرار العنف الممنهج من أجهزة أمن الانقلاب”.

وختمت بالقول إن “الانقلاب الذي لا يحتمل ندوة جماهيرية لا يمكن أن يجلب انتخابات حرة ونزيهة”.

المصدر: RT