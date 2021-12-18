ليبيا – عاود المستشار السياسي السابق في مجلس الدولة الاستشاري أشرف الشحّ الموالي بشدة لتركيا، ليؤكد صدق روايته بشأن اتصالات خالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب لتشكيل مجلس رئاسي جديد، رغم نفي المشري في حوار مع قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر.

الشح قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماع “تويتر” “منذ سنتين كشفت عن اتفاق ابوظبي بين السراج وحفتر قالوا غير صحيح وبعد العدوان على طرابلس اتضح انه صحيح باعتراف من غسان سلامة و بالامس كشفت عن صفقة المشري وعقيلة واليوم كذبها المشري ولكنه اعترف باتصاله مباشرة مع عقيلة رغم انه ليس رئيس لمجلس النواب حاليا.. زعمًا يسأل على صحته”.

وأضاف “بعد تكذيب خالد المشري في لقاءه التلفزيوني بالامس لصفقته مع عقيلة صالح وتأكيده في نفس اللقاء لاتصاله به.. هذه عينة لتصريحات خالد المشري قبل اقل من شهر والتي تثبت مستوى نقاشاته مع عقيلة صالح” في إشارة إلى مقطع فيديو يقر فيه المشري باتصالات مع عقيلة صالح.

بعد تكذيب خالد المشري في لقاءه التلفزيوني بالامس لصفقته مع عقيلة صالح و تأكيده في نفس اللقاء لاتصاله به.. هذه عينة لتصريحات خالد المشري قبل اقل من شهر و التي تثبت مستوى نقاشاته مع عقيلة صالح pic.twitter.com/ClKVq5AvS3 — Ashraf Shah (@AshahAshraf) December 18, 2021