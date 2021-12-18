ليبيا – قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني إن مجلس النواب يتعامل مع المشهد بمهنية وأصدر القوانين المطلوبة والمفوضية قطعت شوط كبير في العملية الانتخابية ولكن بحسب ما تسرب وأفاد به عماد السايح عندما جاء لطبرق شفهياً أن هناك ضغوط وتهديدات والأمر طال القضاء وأنه لا يستطيع الاستمرار في إجراء الانتخابات.

الشيباني أضاف خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” وتابعتها صحيفة المرصد “الآن ننتظر في التقرير الذي ستتقدم به المفوضية للجنة المكلفة من مجلس النواب وستحيط اللجنة مجلس النواب في الظروف التي مرت بها المفوضية والخلل الذي حصل سواء تعطيل او تهديد او ممارسات حصلت من الداخل أو الخارج وسيتم دراستها من قبل مجلس النواب ويعلن موقفه من الانتخابات ولو رأينا خلل من المفوضية أو أنها قصرت في عملها وتعمدت تعطيل العملية الانتخابية مجلس النواب سيكون له موقف وربما يصل لإعادة تشكيل المفوضية”.

وبشأن حكم محكمتي طرابلس ومصراتة والزاوية حول شرعية وجود السايح على رأس المفوضية العليا للانتخابات اعتبر أن الأمر يصب في محاولة عرقلة الانتخابات فقد بدأ من يريد تعطيل الانتخابات بالبحث عن ثغرات قانونية وهذه أحد الثغرات.

وتابع: “من يبحث عن المبررات لتأجيل وإلغاء الانتخابات والعراقيل والحجج لا اعتراض لنا على ما يقوم به القضاء إذا كان في الطريق الصحيح ونحن لا زلنا نثق في القضاء الليبي ونرى أنه لا زال فيه الخير ولكن ما حصل في الفترة الأخيرة أصبح يدعونا أن نضع اشارات استفهام بكل أسف ومرارة”.

كما نوّه إلى أن مجلس النواب والمفوضية ووزارة الداخلية هي الأطراف المسؤولة عن تنفيذ القانون ولا يمكن لمجلس النواب بأن يعلن عن فشل الانتخابات أو أنها أصبحت جزء من الماضي ما لم تعلن المفوضية ذلك وتقدم تقارير تفيد بأن إجراء الانتخابات في هذه الظروف مستحيل وتذكر الأسباب مع ضرورة أن تفيد الداخلية بأن اجراء الانتخابات في ظل الأجواء الأمنية غير مواتية بحسب قوله