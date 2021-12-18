ليبيا – أكد النائب العام الأسبق وعضو ملتقى الحوار السياسي، عبدالرحمن العبار أن جميع الأجسام السياسية التي انبثقت عن خارطة الطريق تعد منتهية بعد 24 ديسمبر المقبل.

العبار اعتبر في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” أن جميع الأجسام السياسية التي انبثقت عن ملتقى الحوار هي السبب الأساسي في تأخير إنهاء الأزمة في ليبيا.

وقال:”خارطة الطريق عندما حددت 24 ديسمبر، موعدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لإنهاء جميع المراحل الانتقالية، ذلك يعني أنه بعد هذا التاريخ تعتبر جميع الأجسام السياسية القائمة والتي تعتبر السبب الأساسي في تأخير إنهاء الأزمة منتهية”.