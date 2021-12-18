ليبيا – أكد عضو مجلس النواب محمد العباني أن الانتخابات ستُجرى في موعد ستقترحه المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على مجلس النواب،.

العباني شدد في تصريح لصحيفة”الاتحاد”أن مجلس النواب هو من يحدد اليوم الانتخابي بقرار منه، وفقًا للمادة الثانية والثلاثين من القانون رقم 1 لسنة 2021 وتعديلاته.

ودعا العباني مفوضية الانتخابات إلى العمل بقانون إنشائها باعتبارها جهةٍ فنية ملزمة بتنفيذ التشريعات الانتخابية، مطالباً بالإعلان عن القوائم النهائية بأسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية يوم 24 ديسمبر الجاري، على أن يكون مطلع فبراير المقبل موعداً لإجراء الجولة الأولى من الانتخابات، على أن تجرى الجولة الثانية مطلع مارس.