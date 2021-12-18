العراق – أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، امس الجمعة عن تدمير عدد من الأنفاق والأوكار التي يستخدمها مسلحو تنظيم “داعش” في صحراء الأنبار غربي البلاد.

وقالت الخلية في بيان لها، إنه “تنفيذا لأوامر وتوجيهات قيادة العمليات المشتركة، نفذت كتيبة استطلاع الفرقة السابعة بالاشتراك مع قوة من لواء المشاة 30 عملية استطلاع مسلح لمدة يومين متتاليين في صحراء الأنبار”.

وأضافت: “العملية استهدفت البحث والتفتيش عن المطلوبين من بقايا فلول داعش الإرهابي والوصول إلى أوكارهم وملاذاتهم”.

وتابعت: “أسفرت العملية عن تدمير أوكار وأنفاق كانت تستخدمها عصابات داعش الإرهابية للاختباء وإخفاء تجهيزاتها اللوجستية”.

المصدر: خلية الإعلام الأمني في العراق