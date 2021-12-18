ليبيا – أكد اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش أن الانتخابات هي رغبة ليبية خالصة للخروج من مأزق تكرار المراحل الانتقالية التى حملت العديد من المشكلات.

المحجوب وفي تصريحات خاصة لبرنامج “حصة مغاربية” عبر شاشة قناة “الغد” ،شدد على أن تضحيات المؤسسة العسكرية هي ما أوصلت الليبيين لسيناريو الانتخابات.

وعن تصريحات صلاح بادى و باتفاقه مع مجموعات مسلحة على إغلاق مؤسسات الدولة بطرابلس، أكد اللواء المحجوب أنه لا تعد كونها للاستهلاك المحلي ولا تستحق التعليق عليها.

وأكد المحجوب أن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) تعمل على إعداد جدول حقيقى بأعداد المرتزقة وآليات خروجهم من البلاد