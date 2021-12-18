ألمانيا – رفض البنك المركزي الأوروبي سحبا مفاجئا لدعمه المتعلق بالجائحة للاقتصاد، فيما يثير المتحور الجديد من فيروس كورونا “أوميكرون” ارتباكا وقلقا بالنسبة لتعافي القارة العجوز.

وأكد المركزي الأوروبي أنه سيتوقف تدريجيا عن شراء سندات تحفيز بقيمة 1.85 تريليون يورو العام المقبل لكنه سيحافظ على الأثر بنقل جزء من السندات إلى برنامج دعم آخر لشرائها.

وشهدت دول الاتحاد الأوروبي التي تستخدم اليورو، وعددها 19، تعافيا اقتصاديا بالفعل لكنه كان بطيئا بسبب ارتفاع حالات الإصابة والوفاة جراء انتشار المتحور “دلتا” من الفيروس والنقص في المواد خام، وعرقل ذلك الاقتصاد الذي يعتمد على التجارة وسلاسل الإمداد.

المصدر: “أسوشيتد برس”