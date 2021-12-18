ليبيا – قال أستاذ الاقتصاد بالجامعات الليبية وئام المصراتي إن قرار تجميد ديوان المحاسبة لحسابات مصرفية بحكومة الوحدة في الاتجاه الصحيح للمحافظة على ما تبقى من أموال.

المصراتي وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري، أوضح أن حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج تركت 27.2 مليار دينار (ما يعادل 7 مليارات دولار)، في حسابات المصرف الخارجية، وهذه الأموال تم الصرف منها لتغطية الإنفاق العام من قبل حكومة الوحدة، لكن اتخاذ إجراءات للمحافظة على هذه الأموال إجراء مهم، خاصة أنه تفصلنا عن الانتخابات الرئاسية أيام قليلة.