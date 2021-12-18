ليبيا – قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أمام القمة الثالثة للشراكة التركية الإفريقية “نطمح إلى أن تلعب ليبيا دوراً أكبر في تطور العلاقات التركية الإفريقية نظراً لموقعها الجغرافي، باعتبارها من أهم البوابات البحرية للقارة الإفريقية“.

المنفي أكد بحسب المكتب الاعلامي التابع للمجلس إن التجارب الإستعمارية التي مرت بها أغلب دول القارة الإفريقية، جعلتها حريصة كل الحرص على بناء علاقات خارجية سياسية واقتصادية، تحترم استقلاها وسيادتها وخياراتها الوطنية، ضمن المبادئ الدولية للشراكة بين الدول.

وأضاف:”لا تخفى عليكم الظروف الدقيقة التي مرت بها بلدي ليبيا في هذه المرحلة الحساسة، وأدعو إلى بذل مزيد من الجهد لتعزيز استقرار ليبيا، من خلال دعم السلطة السياسية المؤقتة القائمة، المتمثلة في المجلس الرئاسي، لإنجاز الاستحقاقات الأمنية والاقتصادية والسياسية المناطة به، وفقاً لخارطة الطريق المعتمدة من قبل لجنة الحوار السياسي في جنيف”.