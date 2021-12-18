ليبيا – التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش اليوم الجمعة مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي وذلك على هامش “قمة الشراكة التركية الأفريقية” في إسطنبول،

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، كما أطلعت المنقوش الوزير التونسي على مستجدات الأوضاع في ليبيا، خاصة فيما يتعلق بالإستحقاق الانتخابي.

بددوره، أكد الجرندي على مساندة تونس للمسار الديمقراطي في ليبيا، ووقوفها بكل إمكانياتها إلى جانب الشعب الليبي.