ليبيا – أكد رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام عبد المنعم اليسير أن الوضع الليبي الحالي غير طبيعي، وأن معضلة المليشيات المسلحة التي تتحكم في العاصمة طرابلس، هي واحدة من أبرز العقبات التي تواجه البلاد.

اليسير وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، أوضح أن المنطقة الغربية في ليبيا خير دليل على أن الوضع غير طبيعي، واصفًا الحكومة الحالية بنتاج تحالف إخواني مليشياوي لن يترك السلطة بسهولة.

وسلط اليسير الضوء على تحركات المليشيات المسلحة وتنظيم الإخوان خلال الفترات الماضية لتعطيل الاستحقاق الانتخابي.

وأكد رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام، أن من يعمل على إدارة الحكومة الحالية تابعون ومقربون للإخواني علي الصلابي، وهدفهم الأول السيطرة على مقدرات الدولة وثرواتها.